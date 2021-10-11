Краснодар, 11 октября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Туристический скоростной катамаран «Грифон» 10 октября совершил тестовый рейс между Сочи и Сухумом. Об этом сообщает телеканал «Кубань 24».

tourweek.ru/user/713 Сухум, Абхазия

Как рассказал журналистам руководитель компании «Водоход экспресс», осуществляющей морские перевозки, Михаил Антошин, в 2022 году планируется запустить пассажирский маршрут между городами. Компания намерена ежедневно осуществлять рейсы с 1 мая по 1 октября.

«Очень надеемся соединить утраченное морское сообщение между нашими государствами», — сказал Антошин.

Он отметил, что катамаран планировали запустить в этом году, но отложили возобновление рейсов из-за пандемии.

Стоит отметить, что морское пассажирское сообщение между Сочи и Сухумом прекратилось 29 лет назад.