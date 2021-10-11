Москва, 11 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Цена перевода машины на компримированный газ или метан зависит от класса транспортного средства. Об этом сообщил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян в интервью РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

В среднем такие работы стоят от 50 до 100 тыс. рублей, пояснил Амирагян. Он отметил, что перевести автомобиль на газомоторное топливо можно за меньшую стоимость, если воспользоваться государственными программами.

«Государство реализует программу развития рынка газомоторного топлива в части метана, в рамках которой в 2021 году предоставляются субсидии на переоборудование физлицам и субъектам малого и среднего бизнеса в максимальном размере — от 36 до 57 тысяч рублей», — сообщил Амирагян.

Он также добавил, что субсидия не должна быть больше половины стоимости затрат на переоборудование.

При этом, по его словам, программа действует не во всех российских регионах, однако можно еще воспользоваться маркетинговыми программами компаний. В таком случае стоимость переоборудования может составить всего 20 тыс. рублей.

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