Пекин, 11 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Крупногабаритный пассажирский автобус, перевозивший рабочих сталелитейной компании Jingye Group, сошёл с трассы и упал в реку на севере Китая. Об этом 11 октября сообщает Центральное телевидение страны.

Pravovoyicentr.ru ДТП

ДТП произошло около 07:00 (02:00 мск) в провинции Хэбэй в районе города Шицзячжуан. Установлено, что в момент аварии в автобусе находился 51 человек, из них 38 человек удалось спасти. Люди успели выбраться из салона на крышу автобуса, откуда их сняли спасатели.

Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести. В районе падения автобуса развёрнута поисково-спасательная операция. На месте происшествия работают спасатели, сотрудники полиции и медики. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении пассажирского автобуса в реку на севере Китая.