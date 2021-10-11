Кызыл, 11 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (19 новых носителей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 60 заболевших мужчин — 21, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 17, от 18 до 49 лет — 29, от 50 до 64 лет — 7, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в регионе подтверждено более 12,5 тыс. случаев инфицирования.

В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 317 больных, в том числе 45 детей и одна беременная женщина. Состояние 67 пациентов оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда превысила 70% из 450 коек.