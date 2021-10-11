Ла-Пас, 11 октября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Сборная Боливии одержала победу над командой Перу в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Флаг Боливии

Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Боливии Рамиро Вака на 82-й минуте. При этом боливийская команда играла в меньшинстве с 75-й минуты после удаления Хенри Ваки.

На сегодняшний день сборная Боливии занимает восьмое место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 10 очков. Сборная Перу идёт на седьмом месте с 11 очками.

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