Владивосток, 11 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Приморье введут дополнительные ограничения в связи с угрозой «четвёртой волны» коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

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«Для сдерживания лавинообразного роста заболеваемости в осенний период, сохранения оказания плановой помощи в медучреждениях, предлагаем ввести обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений. Это необходимо для того, чтобы ограничить и предотвратить распространение заболевания в эпидемиологический сезон», — сказала министр здравоохранения Анастасия Худченко, добавив, что речь идёт о театрах, кинотеатрах, фитнес-клубах, ресторанах и кафе.

Анализ темпов вакцинации с 27 сентября по 11 октября показывает, что за это время привились 15,5 тыс. человек, то есть за день, включая субботу, вакцинируют около 1,5 тыс. человек. В конце мая, начале июня, когда началась «третья волна» коронавируса, в сутки прививались около 5 тыс. человек.

«Сейчас в больницах края развернуты 2063 койки. Занятость составляет 72%, есть свободные места. Но по некоторым больницам занятость уже выше краевого показателя, особенно в госпиталях Владивостока. Резерв коечного фонда есть», — сказала Худченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае для некоторых категорий вводится обязательная вакцинация от коронавируса — соответствующее решение приняло руководство территориального управления Роспотребнадзора.