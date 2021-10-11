Токио, 11 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В результате обрушения пола в парке аттракционов в японской префектуре Хёго пострадали семь человек, включая несовершеннолетних. Об этом 11 октября сообщает телеканал NHK.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Уточняется, что обрушение произошло в пятиэтажном лабиринте парка аттракционов «Королевство игрушек». При этом два человека получили серьезные повреждение и еще пятеро отделались ушибами и растяжениями.

Также отмечается, что правоохранители проводят проверку по факту этого происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи прокуратуры Грузии предъявили обвинение в обрушении дома в Батуми трём лицам, причастным к проведению ремонтных работ в доме.