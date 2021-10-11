Ижевск, 11 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 октября прививку от коронавируса сделали 410 165 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 330 772 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 9 и 10 октября, вакцинировались 3235 жителей республики. 742 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 50 187 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 1300 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 октября в республике провели 1 830 352 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 7667 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 8626 исследований.

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