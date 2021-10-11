Экс-глава села в Якутии пожаловался на травлю со стороны прокуратуры
Якутск, 11 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Отстранённый от должности главы села Усть-Нера Оймяконского района в связи с возбуждёнными в отношении него шестью уголовными делами Александр Роданич считает обвинения в отношении него несостоятельными. Действия районной прокуратуры бывший чиновник назвал травлей, написало 11 октября ИА SakhaDay. Свою точку зрения он изложил председателю регионального отделения КПРФ Виктору Губареву.
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Александр Роданич считает, что в течение трёх лет он и администрация Усть-Неры находятся под гнетом районной прокуратуры. Экс-глава уверен, что надзорное ведомство не давало ему работать. По словам бывшего чиновника, он не числится подозреваемым и меру пресечения ему не избирали потому, что поводы для возбуждения уголовных дел были пустяковыми. Кроме того, Александр Роданич уверен, что действия, ставшие причиной заведения дел, были направлены исключительно на пользу селу.
Он заверил, что все его поступки были направлены на благо родного посёлка. По словам Александра Роданича, он дал исчерпывающее объяснение по каждому эпизоду уголовных дел.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении главы одного из сёл в Усть-Янском районе Якутии. Она присвоила себе снегоход «Буран» и похитила 400 тыс. рублей.