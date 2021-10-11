Якутск, 11 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Отстранённый от должности главы села Усть-Нера Оймяконского района в связи с возбуждёнными в отношении него шестью уголовными делами Александр Роданич считает обвинения в отношении него несостоятельными. Действия районной прокуратуры бывший чиновник назвал травлей, написало 11 октября ИА SakhaDay. Свою точку зрения он изложил председателю регионального отделения КПРФ Виктору Губареву.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

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Александр Роданич считает, что в течение трёх лет он и администрация Усть-Неры находятся под гнетом районной прокуратуры. Экс-глава уверен, что надзорное ведомство не давало ему работать. По словам бывшего чиновника, он не числится подозреваемым и меру пресечения ему не избирали потому, что поводы для возбуждения уголовных дел были пустяковыми. Кроме того, Александр Роданич уверен, что действия, ставшие причиной заведения дел, были направлены исключительно на пользу селу.

«Любые доводы и здравый смысл, когда в действительности катастрофически не хватает бюджетных средств, проблемы тянутся десятилетиями, кадровый дефицит просто зашкаливает, не играют никакой роли — штрафы тянутся нескончаемой чередой. Административный юрист вместо того, чтобы заниматься делами поселения, на 80−90% занят перепиской с прокуратурой. За три года работы на меня заведено и объединено в одно производство шесть уголовных дел. Все эти дела с точки зрения здравомыслящего человека не стоят даже внимания и при ближайшем рассмотрении абсурдны, тем не менее прокуратура активно поддерживает, а возможно в каких-то вопросах и настаивает на продолжении этой волокиты», — написал экс-глава Усть-Неры.

Он заверил, что все его поступки были направлены на благо родного посёлка. По словам Александра Роданича, он дал исчерпывающее объяснение по каждому эпизоду уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении главы одного из сёл в Усть-Янском районе Якутии. Она присвоила себе снегоход «Буран» и похитила 400 тыс. рублей.