Сантьяго, 11 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Сборная Чили одержала победу над командой Парагвая в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе чилийской команды голы забили нападающий Бен Бреретон на 68-й минуте и защитник Маурисио Исла на 72-й.

На сегодняшний день сборная Чили занимает восьмое место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 10 очков. Сборная Парагвая идёт на шестом месте с 12 очками.

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