Москва, 11 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Роскосмос и европейские космические организации обсуждают возможность пилотируемых пусков российской ракеты «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане и создание необходимой инфраструктуры. Об этом заместитель генерального директора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал 11 октября РИА Новости.

Илья Иванов ИА REGNUM Куру: стартовая площадка для российских «Союзов»

Предложение о таких запусках исходило от российской стороны. Европа не располагает возможностями для пилотируемых запусков, европейских астронавтов доставляют на орбиту российские или американские корабли. Пилотируемые пуски ракет «Союз» в настоящее время возможны только на Байконуре.

«Пилотируемые пуски в Куру прорабатываем», — сказал Савельев.

Он уточнил, что Роскосмос консультируется с Европейским космическим агентством, Arianespace, Национальным центром космических исследований Франции. Обе стороны заинтересованы в пусках с Куру, но конкретных договорённостей пока нет.

Если положительное решение будет принято, добавил Савельев, нужно будет профинансировать создание соответствующей инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2011 года с космодрома Куру стартуют ракеты «Союз-2» в специальном тропическом варианте («Союз-СТ»). Всего выполнено 24 таких пуска.

Читайте также: Рогозин объяснил, зачем на МКС отправили съёмочную группу