Екатеринбург, 11 октября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель отдан под суд за ДТП, в котором пострадали женщина и её маленький сын. Авария произошла на улице Самолётная, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Суд

ДТП случилось днём 25 декабря. По данным следствия, гражданин 1985 года рождения не уступил дорогу встречному автомобилю «Lada Granta» и столкнулся с ним. А последний из-за этого вынесло на тротуар, где 30-летняя женщина и её сын ждали разрешающего сигнала светофора.

В результате женщина получила тяжёлые травмы. Её ребёнка тоже доставили в больницу. Уголовное дело направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга.