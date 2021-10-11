Москва, 11 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Солнечная и тёплая погода начнёт в Москве новую неделю, сообщает 11 октября центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится гребнем антициклона, благодаря чему неделя начнется с солнечной и тёплой погоды», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 14 градусов. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.