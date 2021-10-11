Буэнос-Айрес, 11 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Сборная Аргентины одержала победу над командой Уругвая в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Soccer.ru Лионель Месси

В составе аргентинской команды голы забили нападающий Лионель Месси на 38-й минуте, полузащитник Родриго Де Пауль на 44-й и форвард Лаутаро Мартинес на 62-й.

На сегодняшний день сборная Аргентины занимает второе место в турнирной таблице отборочного турнира, в активе команды 22 очка. Сборная Уругвая идёт на четвёртом месте с 16 очками.

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