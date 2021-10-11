Токио, 11 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Как минимум семь человек, в том числе дети, пострадали в результате обрушения пола в парке аттракционов в японской префектуре Хёго. Об этом 11 октября сообщает телеканал NHK.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Интерактивный мультимедийный лабиринт. Пройди путем эволюции

Гигантский аттракцион «Королевство игрушек» представляет собой лабиринт, расположенный на пяти этажах. Обрушение пола произошло на третьем этаже, в дыру размером один метр на 2,3 метра упали семь человек, в том числе один ребёнок.

Пять человек получили ушибы и растяжения, госпитализация им не понадобилась. Ещё два человека получили тяжёлые травмы, в том числе множественные переломы. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Уточняется, что аттракцион построен в 2013 году, предполагаемой причиной обрушения предварительно назван износ деревянных свай.

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