В Японии обрушился пол в лабиринте парка аттракционов, есть пострадавшие
Токио, 11 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Как минимум семь человек, в том числе дети, пострадали в результате обрушения пола в парке аттракционов в японской префектуре Хёго. Об этом 11 октября сообщает телеканал NHK.
Гигантский аттракцион «Королевство игрушек» представляет собой лабиринт, расположенный на пяти этажах. Обрушение пола произошло на третьем этаже, в дыру размером один метр на 2,3 метра упали семь человек, в том числе один ребёнок.
Пять человек получили ушибы и растяжения, госпитализация им не понадобилась. Ещё два человека получили тяжёлые травмы, в том числе множественные переломы. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Уточняется, что аттракцион построен в 2013 году, предполагаемой причиной обрушения предварительно назван износ деревянных свай.
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