Кызылский район, Тыва, 11 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Кызылском районе Тувы правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла 10 сентября на трассе Р-257 «Енисей.

МВД по Республике Тува Смертельное ДТП в Туве

Предварительно установлено, что двое работников Тувинского политехнического техникума отмечали День учителя, после чего поехали в село Хову-Аксы. За рулём машины находился мужчина, который также ранее работал в образовательном учреждении.

«Во время поездки 51-летний водитель автомобиля «Хонда Партнер» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», — отметили в ведомстве.

В результате 49-летний пассажир скончался на месте. Второму пассажиру и водителю оказана разовая помощь. В ходе освидетельствования выяснилось, что последний сел за руль в состоянии опьянения.

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