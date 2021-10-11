Ижевск, 11 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне скончались 34 жителя республики.

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Скончались женщины в возрасте 29, 52, 59, 65, 66, 72, 73, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86 и 88 лет, а также мужчины в возрасте 43, 55, 60, 63, 66, 74, 80, 81, 82, 84, 85 и 89 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2295 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 октября в регионе выявили 315 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 310 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 56 605 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8879 жителей.

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