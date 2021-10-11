Сен-Дени, Франция, 11 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В результате падения легкомоторного самолета на французском острове Реюньон, находящемся в Индийском океане, погибли два человека. Об этом 11 октября сообщает местное издание Clicanoo.

Bob Adams Легкомоторный самолет

Уточняется, что крушение самолета произошло 10 октября примерно в 08:00 (07:00 мск) по местному времени.

«Сегодня утром легкомоторный самолет, летевший из города Силаос, разбился о склон Маидо … По имеющимся данным, в результате крушения погибли два человека — пилот самолета компании Félix и турист», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время жандармерия воздушно-транспортных перевозок ведет расследование для выяснения причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что на борту разбившегося в Татарии самолета L-410 находились 23 человека. 16 из них погибли.