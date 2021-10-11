Москва, 11 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. На российские новейшие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орион» может быть установлено любое вооружение. Об этом заявил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«По требованию инозаказчика мы можем устанавливать на «Орион-Э» те полезные нагрузки и авиационные средства поражения, которые они захотят», — сказал он ТАСС.

Гендиректор компании добавил, что у данного беспилотника — открытая архитектура, которая позволяет подстраиваться под желания заказчика.

Как сообщало ИА REGNUM, БПЛА «Орион», разработанный компанией «Кронштадт» в рамках программы «Иноходец», полностью состоит из отечественных комплектующих. Аппарат массой 1150 кг может работать в воздухе до 24 часов с крейсерской скоростью 200 км/ч на высотах до 7,5 тыс. метров.