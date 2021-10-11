Ижевск, 11 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 11 октября выявили 315 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 310 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 56 605 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 25 детей в возрасте до 14 лет и 80 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 295 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 45 431 человек. Скончались 2295 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 30 летальных случаев. Накануне скончались 34 жителя региона, что стало максимальным числом смертей за сутки с начала пандемии.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8879 жителей. Из числа получающих лечение 7037 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1787 человек — в состоянии средней степени тяжести, 615 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 октября в республике закрываются кинотеатры и ночные клубы. Также с этого момента приостанавливают работу детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские игровые зоны и танцполы в предприятиях общепита, а также в торгово-офисных центрах.

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