Индиан-Уэллс, США, 11 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори во матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Хачанов семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, семь ошибок на подаче и один брейк.

В третьем круге Хачанов сыграет с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.