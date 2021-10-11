Чита, , 08:27 — REGNUM Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Казаков написал заявление об отставке. Причина поступка не называется. Как сообщает 11 октября официальный сайт правительства региона, чиновник работал в администрации губернатора с марта 2019 года, сначала в статусе первого заместителя руководителя, с мая 2020-го — зампреда правительства региона и руководителя администрации губернатора Забайкальского края.

Экс-заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Казаков Правительство Забайкальского края

«Благодарен своим коллегам за совместную работу и поддержку. Слова признательности депутатскому корпусу, особенно главам районов, городских и муниципальных округов. Проекты «Народного бюджета», народной программы «Мы вместе» не только помогли решить сотни проблем практически во всех городах и посёлках Забайкалья, но и доказали, что власть слышит людей и работает на их благо», — сказал Алексей Казаков.

Он также отметил, что уже получил несколько предложений о трудоустройстве, в том числе в Забайкалье.

Обязанности руководителя администрации губернатора Забайкальского края исполняет Александр Якимов.