Москва, 11 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Обновленная 100-рублёвая купюра появится в обращении в России в конце 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев.

Cbr.ru 100 рублей

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При этом он подчеркнул, что в значительном количестве модифицированная купюра попадёт в обращение только под конец года. Её будут внедрять постепенно, поскольку банкам нужно время для настройки под неё оборудования — банкоматов и счётных машин.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счётно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования», — пояснил Алексеев в беседе с газетой «Известия».

Зампредседателя Центробанка добавил, что эскиз новой купюры уже утверждён. На лицевой стороне банкноты будет изображены такие символы Москвы, как Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ.

ЦБ ожидает, что в 2023—2025 годах будет происходить насыщение оборота новыми купюрами, в 2026—2029 годах их доля станет значительной. Действующие и модернизированные денежные знаки будут обращаться параллельно.

Напомним, новая банкнота номиналом 100 рублей будет отличаться оттенком и получит крупные контрастные цифры и надписи. Размер останется прежним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ заявил о плановой модернизации банкнот, которую планируется провести в период с 2021 по 2025 год. Банкнотам номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей усилят защиту и обновят дизайн. Выпуск в обращение модернизированных банкнот Банка России планируется осуществить в период 2022—2025 годов.

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В оформлении купюр используют тематику российских федеральных округов. Так, на банкноте достоинством 5000 рублей вместо Хабаровска появится Екатеринбург. Купюру в 10 рублей украсят изображением Новосибирска, в 500 рублей — Пятигорска, в 1000 рублей — Нижнего Новгорода.