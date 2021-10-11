Абакан, 11 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Хакасии скончался 801 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе подтверждено шесть летальных случаев среди ковид-пациентов. Умерли три женщины (66 лет, 69 лет, 74 года) и трое мужчин (59 лет, 61 год, 61 год).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в Хакасии выявлено 22 736 носителей коронавируса.