Петропавловск-Камчатский, 11 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В школах Петропавловска-Камчатского из-за ухудшения погодных условий 11 октября отменили занятия для всех учеников второй смены. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

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«В связи с ухудшением погодных условий сегодня, 11 октября, занятия всех классов 2 смены в школах Петропавловск-Камчатского городского округа отменяются», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что по этой причине также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время обучение в дистанционном формате осуществляется в 11 школах Мордовии.