Пенза, 11 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 24 ковид-пациента. Всего в регионе по состоянию на 11 октября зарегистрировали 2978 летальных исходов от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

За минувшую неделю (4 — 10 октября) умерли 180 пензенцев. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области руководителям предприятий в срок до 15 ноября необходимо организовать проведение вакцинации сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 15 декабря — вторым компонентом вакцины, не менее 80% от общей численности работников.

Читайте также: В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19