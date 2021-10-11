Тбилиси, 11 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Грузии предъявили обвинение в обрушении дома в Батуми трём лицам, причастным к проведению ремонтных работ в доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цитата из видео Обрушение жилого дома в Батуми

По версии следствия, владелец квартиры на первом этаже обрушившегося дома нанял двух рабочих для проведения работ. Сообщается, что это могло привести к трагедии.

«Были нарушены правила безопасности без участия специалиста с соответствующими инженерными знаниями. Ответчики демонтировали ненесущие, и несущие конструкции (стены)», — говорится в сообщении.

Обвиняемым суд назначил арест в качестве меры пресечения на время следствия.

Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в Батуми полностью обрушилась секция многоэтажном жилом доме. Сообщается о девяти погибших, в том числе трое из них — дети.