В Грузии трёх человек обвинили в обрушении дома в Батуми
Тбилиси, 11 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Грузии предъявили обвинение в обрушении дома в Батуми трём лицам, причастным к проведению ремонтных работ в доме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, владелец квартиры на первом этаже обрушившегося дома нанял двух рабочих для проведения работ. Сообщается, что это могло привести к трагедии.
«Были нарушены правила безопасности без участия специалиста с соответствующими инженерными знаниями. Ответчики демонтировали ненесущие, и несущие конструкции (стены)», — говорится в сообщении.
Обвиняемым суд назначил арест в качестве меры пресечения на время следствия.
Как передавало ИА REGNUM, 8 октября в Батуми полностью обрушилась секция многоэтажном жилом доме. Сообщается о девяти погибших, в том числе трое из них — дети.