Челябинск, 11 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Челябинской области уровень безработицы вернулся к февралю 2020 года. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

По данным на 1 сентября этот показатель составил 1,2% от трудоспособного населения. Наиболее низкий уровень зафиксирован в Челябинске и Магнитогорске — 0,8%.

Самым высоким показатель является в Нязепетровском муниципальном районе и составляет 5%.