Абакан, 11 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 137 носителей коронавируса, выздоровели 19 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 22 736 случаев COVID-19. По состоянию на 11 октября амбулаторно лечатся 2763 жителя региона с диагнозом «коронавирусная инфекция». В стационарах находятся 1093 человека, в том числе 15 — на ИВВ.

Напомним, 10 октября в Хакасии выявили 139 носителей коронавируса.