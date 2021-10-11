В России за сутки ликвидировали 28 лесных пожаров
Москва, 11 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 28 лесных пожаров на общей площади 2648 га. Об этом 11 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 27 лесных пожаров на общей площади 577 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.
Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 526 человек, 179 единиц техники и одно воздушное судно. На воздушном мониторинге задействовано 13 воздушных судов.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что в Красноярском крае в 2022 году расширят систему дистанционного обнаружения лесных пожаров.