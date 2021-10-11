Москва, 11 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 28 лесных пожаров на общей площади 2648 га. Об этом 11 октября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Лесной пожар

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10.10.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2648 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 27 лесных пожаров на общей площади 577 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 526 человек, 179 единиц техники и одно воздушное судно. На воздушном мониторинге задействовано 13 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что в Красноярском крае в 2022 году расширят систему дистанционного обнаружения лесных пожаров.