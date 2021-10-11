Усть-Коксинский район, Алтай, 11 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Скончался 81-летний житель Усть-Коксинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 414 пациентов. Причиной смерти 367 из них стал непосредственно COVID-19, остальные умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.