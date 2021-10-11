Милан, Италия, 11 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Сборная Франции одержала победу над командой Испании в финале футбольной Лиги наций. Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась со счётом 2:1.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

На 64-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль. Спустя две минуты французы сравняли счёт благодаря голу форварда Карима Бензема.

Победу сборной Франции принёс точный удар нападающего Килиана Мбаппе на 80-й минуте.

Сборная Франции стала вторым победителем Лиги наций. В первом розыгрыше турнира в 2019 году победителем стала команда Португалии.