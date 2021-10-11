Москва, 11 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Список неисправностей автомобилей, с которыми транспортное средство выгоднее продать на вторичном рынке, чем ремонтировать, перечислили эксперты портала «Новые автомобили».

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Машина

Так, список возглавила неисправность, связанная с нарушением кузовной геометрии. Она могла возникнуть в результате ДТП. Для того, чтобы отремонтировать такой автомобиль, понадобится не одна сотня тысяч рублей, поэтому его проще продать целиком или частями.

Еще одна весьма затратная поломка — это неисправный двигатель. Цена на капитальный ремонт «движка» может составлять 300 тыс. рублей.

Также немало средств может уйти на работы по ремонту сквозной коррозии кузова. Нередко стоимость подобных услуг в автосервисе превышает цену самой машины.

Автомобиль с проблемной трансмиссией или машина после подтопления могут потребовать больших затрат. Таким образом, такие транспортные средства иногда лучше продать, чем восстанавливать.

Напомним, средняя стоимость трехлетних машин в России с января по сентябрь 2021 года выросла на 11% в годовом сравнении.

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