Джакарта, , 08:14 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с министром иностранных дел Сербии, сообщает Kompas.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе вопросы, связанные с признанием сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Стороны договорились обсудить соглашения о взаимной и уголовной правовой помощи, а также соглашение об экстрадиции в начале 2022 года. Индонезия и Сербия договорились об экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

Глава МИД Индонезии призвала к подписанию меморандума о взаимопонимании в области сельского хозяйства.

«Что касается инвестиций, мы должны упорно работать, чтобы сделать двусторонние инвестиции более сильными», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, мангровые леса в провинции Бали являются примером восстановления экосистемы.

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