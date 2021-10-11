Улан-Удэ, 11 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. На территории 37 лесничеств Бурятии общей площадью 20,4 млн га вводится карантинный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

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Решение принято в связи с выявлением в лесах очагов вредителей, в частности, сибирского и непарного шелкопряда, малого и большого черного елового усачей и других. Приказом ведомства утверждена программа локализации очагов ликвидации вредителей.

«С территорий перечисленных лесничеств запрещен вывоз древесины и лесоматериалов, для которых характерно заражение вредителями, без сопровождения карантинного сертификата», — добавили в управлении.