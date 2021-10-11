Москва, 11 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Гвардейский крейсер «Варяг», являющийся флагманом Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ, а также большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» осуществили десять ракетных пусков в Японском море. Об этом 11 октября сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

«Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» в рамках итоговой проверки за летний период обучения провели в Японском море плановое учение по противовоздушной обороне отряда, в ходе которого выполнили практические пуски зенитных ракет комплексов «Форт», «Кинжал» и «Оса» по скоростным воздушным целям», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что огонь был проведен по ракетам-мишеням, которые запустили с малых ракетных и малых противолодочных кораблей.

«Всего в рамках практических действий было выполнено 10 ракетных пусков», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что выполнение стрельб обеспечивали 12 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ, которые выполняли задачи по закрытию района, где проводились маневры.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября две атомные подводные лодки из состава Северного флота провели в Баренцевом море учебно-тренировочную «дуэль» с торпедными стрельбами.