Владивосток, 11 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. За неделю от действий телефонных мошенников пострадали 80 жителей Приморья — по официальным данным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

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В полицию обратились 80 пострадавших. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 18,3 млн рублей.

Так, в полицию Арсеньева поступило заявление от местной 54-летней жительницы. Пострадавшая рассказала, что ранее с ней связались неизвестные лица, которые представились финансовыми брокерами и предложили ей приобрести акции в целях получения быстрого дохода. Аферисты сразу порекомендовали женщине внести крупную сумму денег, что она и сделала. Доверившись лже-сотрудникам брокерской компании, потерпевшая перевела более 2,3 млн рублей на банковские счета, указанные злоумышленниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области жительница города Стрежевого 1974 года рождения стала жертвой мошенников. Женщина перевела на «страховые ячейки» более 1 млн рублей.