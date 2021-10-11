Москва, , 08:16 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заявление внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о Крыме.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сей советник — не более, чем любитель мелкого троллинга, придворная птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества, которого на деле нет», — написал Пушков в телеграм-канале.

По словам сенатора, даже в случае Арестовича должны быть «пределы самонадеянной глупости», но их нет.

«Также не понимаю, зачем тиражировать последнюю глупость советника: это не факт политики, а элемент информационного шума», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может вернуть полуостров в течение пяти минут, при условии, что руководство России пример такое решение.

Власти Украины продолжают считать Крым украинской территорией и заявлять, что Россия — это «страна-агрессор». В действительности Крым вошёл в состав России по итогам референдума, который был проведен в соответствии с международными нормами и по итогам которого 96,6% проголосовавших высказались за воссоединение с РФ.

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