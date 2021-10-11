Иволгинский район, Бурятия, 11 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. 159 жителей подтопленных домов и подворий в сёлах Поселье и Сотниково Иволгинского района Бурятии получат дополнительную помощь в натуральной форме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии «Борщевые наборы» для пострадавших от паводков в Бурятии

«Помощь оказывается в виде «борщевых наборов» из расчета нормы питания по картофелю и овощам на одного человека на год составляют 90 кг картофеля, 40 кг капусты, 17 кг моркови, 18 кг свеклы», — отметили в правительстве.

Ранее подобная помощь продуктами питания была направлена жителям Закаменского и Селенгинского районов, которые потеряли урожаи из-за ударов стихии.

Кроме того, 11 сентября комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о выделении пострадавшим от наводнения 727,4 тыс. рублей.