Благовещенск, 11 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Амурской области сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 среди детей. Кроме того, чаще стали заболевать коронавирусом те, кто от него вакцинировался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в управлении Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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Доля амурчан, которые привились от COVID-19 и всё равно заразились, составляет 9%. Всего на прошлой неделе были инфицированы 866 человек, это на 2,1% больше, чем неделей ранее. С пневмониями заболевание протекает у 28% заразившихся. 17% среди больных COVID-19 — дети, 20% — люди старше 60 лет.

«Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детского населения. На 40-й неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей на 22%, преимущественно за счет возрастной группы 15−17 лет — на 60%. Заболеваемость внебольничными пневмониями остаётся на высоком уровне, среди детей 1—6 лет отмечается рост заболеваемости на 45%, детей 7−14 лет — на 50%, среди взрослых от 40 лет — на 33%», — также отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов назвал вакцинацию единственным способом остановить распространение COVID-19.