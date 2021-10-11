Южно-Сахалинск, 11 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки прошли вакцинацию от COVID-19 153 человека (днём ранее — 175). Коллективный иммунитет в островном регионе достиг 55%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 октября в областном правительстве.

huntlh Вакцинация

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В Южно-Сахалинске привились от коронавируса 48,5% взрослого населения. Наилучший показатель вакцинации зафиксирован в Александровск-Сахалинском районе — 64,4%, наихудший — в Анивском районе — 34,4%.

Всего в области привились от COVID-19 уже 176 163 человека. Для достижения коллективного иммунитета в 60% необходимо привить ещё 21 747 сахалинцев. Запас вакцины в регионе имеется в количестве 57 212 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине проходят лечение от COVID-19 778 человек. В инфекционных госпиталях находятся 326 пациентов. Количество свободных мест в стационарах на 11 октября составляет 250 коек.