Уфа, 11 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днём республики. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Герб Башкирии

«С Днём республики, уважаемые жители!», — написал Хабиров.

Он отметил, что задача руководства регионе сделать все для того, чтобы качество жизни в республике с каждым годом становилось лучше, чтобы каждый человек в Башкирии чувствовал себя дома.

«Мира и добра всем!», — пожелал жителям глава республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе отменили масштабное празднование Дня Башкирии.