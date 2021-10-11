Онгудайский район, Алтай, 11 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Онгудайском районе Республики Алтай правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП с двумя пострадавшими. Авария произошла на трассе Ябоган-Туекта утром 9 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Алтай ДТП в Горном Алтае

46-летний мужчина за рулём грузового КамАЗ 5410 при выезде на главную дорогу из второстепенной не уступил легковому автомобилю Toyota Ipsum. В результате столкновения 36-летний водитель последнего и его пассажир были госпитализированы с различными травмами.

В отношении водителя грузовика, как отмечается, возбуждено дело об административном правонарушении.