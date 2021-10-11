Владивосток, 11 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. За минувшие выходные дни, 9−10 октября, в Приморье зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

44.mchs.gov.ru ДТП

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В результате ДТП три человека погибли, 15 — получили травмы различной степени тяжести. Механические повреждения получили 235 транспортных средств. Из всех ДТП — 114 — с материальным ущербом.

Аварии со смертельным исходом произошли в Уссурийске, Большом Камне и в Яковлевском районе.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, показатели аварийности по количеству погибших возросли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске грузовик сбил чемпиона мира среди юниоров по конькобежному спорту из Петербурга Руслана Захарова— он скончался в больнице.