Челябинск, 11 октября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Челябинской области за январь-сентябрь было неэффективно потрачено 383,3 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

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Всего в регионе проверяющие обнаружили 601 такой случай. Почти 45% нарушений было связано с покупкой оборудования, которое в дальнейшем не используется, и с оплатой невыполненных и некачественно выполненных работ.

Также в ходе аудита были выявлены нарушения при покупке квартир для переселения граждан, факты начисления стимулирующих выплат и зарплат без учёта установленных требований и т.д. Всего по причине нижеуказанных нарушений областному и местным бюджетам был нанесён ущерб на сумму более 29 млн рублей.