Казань, 11 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали восемь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 11 октября 796 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали трое мужчин и пять женщин в возрасте от 67 до 87 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 11 октября гостиницы и хостелы будут работать при заполняемости не более 50% номерного фонда. Полная заполняемость разрешена в случае, если все работники вакцинированы от COVID-19, кроме тех, кто имеет противопоказания.

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