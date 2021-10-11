Перспективы развития АПК: президент РФ проводит совещание — трансляция
В начале совещания президент России Владимир Путин поздравил всех работников отрасли с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Высокий урожай в 2021 году в России объясняется качественными изменениями в лучшую сторону в отрасли сельского хозяйства. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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Несмотря на сложную ситуацию, потребности страны по всем группам продовольствия закрыты, сообщил Владимир Путин.
Высокие показатели — это результат системных изменений в агропромышленном комплексе, уверен президент России.
В 2021 году России удалось практически полностью обеспечить свои потребности по основным группам продовольствия. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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Необходимо учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, заявил Владимир Путин в ходе совещания по проблемам развития АПК.
Программа развития сельского хозяйства до 2025 года должна быть продлена ещё на пять лет. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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Развитие агропромышленного комплекса в России должно быть согласовано с решением проблем, связанных с изменением климата. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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В стране реализуется федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017−25 годы. Программа принималась как инструмент выполнения Доктрины продовольственной безопасности, согласно которой к 2030 году уровень самообеспечения семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции составит не менее 70%.
На момент принятия программы зависимость составляла от 70 до 100% в разных видах культур, сообщила вице-премьер РФ Валерия Абрамченко в ходе совещания.
Россия способна занять ведущие позиции в мире в сельскохозяйственной отрасли. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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России нужно активнее продвигать на глобальные рынки собственные аграрные технологии. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
Подробности в материале: Путин призвал активнее продвигать на мировой рынок аграрные технологии РФ
В российской доктрине продовольственной безопасности необходимо зафиксировать уровень самообеспечения семенами в ближайшие годы. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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На реализацию федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы из федерального бюджета было выделено 3,2 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Валерия Абрамченко.
России нужно прилагать особенно большие усилия для того, чтобы стимулировать использование отечественных разработок в сфере АПК внутри страны. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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Через десять лет российские аграрии должны быть обеспечены не менее чем на 75% семенами отечественной селекии. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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В горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции, и с этой целью нужно наладить тесный диалог с агрохолдингами, фермерами и научными заведениями. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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Федеральная научно-техническая программа в сфере сельского хозяйства принесла значительные результаты. Об этом 11 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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В окружении президента России поддерживается эффективный контроль эпидемической обстановки. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконфереции.
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Российские агрономы создали 19 новых сортов картофеля, десять из них уже востребованы агробизнесом, сообщила вице-премьер РФ Валерия Абрамченко.
К 2025 году в России создадут 29 новых сортов и гибридов. Об этом 11 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК.
Подробности в материале: Патрушев: в России разработают десятки новых сортов семян
Закон о виноградарстве и виноделии уже принёс определённые результаты. Об этом 11 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК.
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Cроки действия научно-технической программы нужно продлить до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания.