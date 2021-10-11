Президент России Владимир Путин сегодня, 11 октября, проводит совещание, посвящённое научно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса.

Как сообщает сайт Кремля, будут рассмотрены реализация Федеральной программы развития сельского хозяйства до 2025 года и вопросы, связанные с достижением продовольственной независимости по семенам основных сельскохозяйственных культур, производством техники и оборудования для АПК.

Также планируется обсудить формирование современной системы подготовки научных и педагогических кадров для отрасли.

Напомним, ранее глава государства неоднократно подчеркивал, что за последние годы отечественный агропром добился впечатляющих результатов, но потенциал сельского хозяйства ещё далеко не исчерпан: «Есть еще немало возможностей для новых проектов в агросекторе».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
15:07 11.10.2021

В начале совещания президент России Владимир Путин поздравил всех работников отрасли с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

15:08 11.10.2021

Высокий урожай в 2021 году в России объясняется качественными изменениями в лучшую сторону в отрасли сельского хозяйства. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Об этом: Путин: агропромышленный комплекс России стал по-настоящему современным

15:08 11.10.2021

Несмотря на сложную ситуацию, потребности страны по всем группам продовольствия закрыты, сообщил Владимир Путин.

15:10 11.10.2021

Высокие показатели — это результат системных изменений в агропромышленном комплексе, уверен президент России.

15:11 11.10.2021

В 2021 году России удалось практически полностью обеспечить свои потребности по основным группам продовольствия. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Читайте подробнее: Путин: Россия почти полностью обеспечена по основным группам продовольствия

15:13 11.10.2021

Необходимо учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, заявил Владимир Путин в ходе совещания по проблемам развития АПК.

15:16 11.10.2021

Программа развития сельского хозяйства до 2025 года должна быть продлена ещё на пять лет. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Читайте также: Путин решил продлить программу развития сельского хозяйства

15:19 11.10.2021

Развитие агропромышленного комплекса в России должно быть согласовано с решением проблем, связанных с изменением климата. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Читайте подробнее: Путин призвал адаптировать сельское хозяйство к изменению климата

15:24 11.10.2021

В стране реализуется федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017−25 годы. Программа принималась как инструмент выполнения Доктрины продовольственной безопасности, согласно которой к 2030 году уровень самообеспечения семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции составит не менее 70%.

На момент принятия программы зависимость составляла от 70 до 100% в разных видах культур, сообщила вице-премьер РФ Валерия Абрамченко в ходе совещания.

15:27 11.10.2021

Россия способна занять ведущие позиции в мире в сельскохозяйственной отрасли. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Об этом: У России есть все возможности насытить свой продовольственный рынок — Путин

15:31 11.10.2021

России нужно активнее продвигать на глобальные рынки собственные аграрные технологии. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Подробности в материале: Путин призвал активнее продвигать на мировой рынок аграрные технологии РФ

15:36 11.10.2021

В российской доктрине продовольственной безопасности необходимо зафиксировать уровень самообеспечения семенами в ближайшие годы. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Подробности в материале: Путин призвал зафиксировать планируемый уровень самообеспечения РФ семенами

16:14 11.10.2021

На реализацию федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы из федерального бюджета было выделено 3,2 млрд рублей, сообщила вице-премьер РФ Валерия Абрамченко.

16:16 11.10.2021

России нужно прилагать особенно большие усилия для того, чтобы стимулировать использование отечественных разработок в сфере АПК внутри страны. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Об этом: «Некоторые вещи были упущены» — Путин о российских разработках в АПК

16:24 11.10.2021

Через десять лет российские аграрии должны быть обеспечены не менее чем на 75% семенами отечественной селекии. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Читайте подробнее: Аграрии РФ должны быть обеспечены семенами отечественной селекции — Путин

16:28 11.10.2021

В горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции, и с этой целью нужно наладить тесный диалог с агрохолдингами, фермерами и научными заведениями. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Об этом: Селекция семян: Путин призвал посоветоваться с рядовыми фермерами

16:43 11.10.2021

Федеральная научно-техническая программа в сфере сельского хозяйства принесла значительные результаты. Об этом 11 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Об этом: Патрушев рассказал о новых сортах картофеля с высокой урожайностью

16:55 11.10.2021

Цитата из видео Совещание Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК от 11.10.21 Россия 24

16:56 11.10.2021

В окружении президента России поддерживается эффективный контроль эпидемической обстановки. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконфереции.

Читайте подробнее: Путин объяснил свой кашель на совещании по агропромышленному комплексу

16:56 11.10.2021

Российские агрономы создали 19 новых сортов картофеля, десять из них уже востребованы агробизнесом, сообщила вице-премьер РФ Валерия Абрамченко.

17:11 11.10.2021

К 2025 году в России создадут 29 новых сортов и гибридов. Об этом 11 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Подробности в материале: Патрушев: в России разработают десятки новых сортов семян

17:16 11.10.2021

Закон о виноградарстве и виноделии уже принёс определённые результаты. Об этом 11 октября заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК.

Читайте подробнее: Закон о виноделии создал стимул для отечественной селекции — Патрушев

17:54 11.10.2021

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев Цитата из видео «Совещание Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК от 11.10.21 Россия 24»

19:07 11.10.2021

Совещание по вопросам научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса (в режиме видеоконференции). kremlin.ru.

19:28 11.10.2021

Cроки действия научно-технической программы нужно продлить до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания.

21:42 11.10.2021

Вице-премьер РФ Валерия Абрамченко. Цитата из видео «Совещание Владимира Путина о научно-техническом обеспечении развития АПК от 11.10.21». Россия 24