Президент России Владимир Путин сегодня, 11 октября, проводит совещание, посвящённое научно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса.

Как сообщает сайт Кремля, будут рассмотрены реализация Федеральной программы развития сельского хозяйства до 2025 года и вопросы, связанные с достижением продовольственной независимости по семенам основных сельскохозяйственных культур, производством техники и оборудования для АПК.

Также планируется обсудить формирование современной системы подготовки научных и педагогических кадров для отрасли.

Напомним, ранее глава государства неоднократно подчеркивал, что за последние годы отечественный агропром добился впечатляющих результатов, но потенциал сельского хозяйства ещё далеко не исчерпан: «Есть еще немало возможностей для новых проектов в агросекторе».

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.