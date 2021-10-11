Улан-Удэ, 11 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отмечается, все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 1890 человек.

По состоянию на 11 октября, в стационарах республики лечатся 711 пациентов с коронавирусом. У 569 из них развилась внебольничная пневмония. 66 тяжёлых больных находятся в реанимации. На амбулаторном лечении в настоящее время остаются ещё 1659 носителей коронавируса.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 886 коек: занято — 711, свободно — 175 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,2%», — добавили в оперштабе.