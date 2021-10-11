Южно-Сахалинск, 11 октября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. На Сахалине проходят лечение от COVID-19 778 человек. В инфекционных госпиталях находятся 326 пациентов. Количество свободных мест в стационарах на 11 октября составляет 250 коек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в островном регионе выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 36). Всего в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 33 610 сахалинцев.

За всё время пандемии на Сахалине жертвами COVID-19 стали 320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус вызывает мультисистемные поражения у пациентов. Об этом заявил руководитель инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов. Он назвал вакцинацию единственным способом остановить распространение COVID-19, написала 11 октября «Амурская правда».