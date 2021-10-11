Улан-Удэ, 11 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 117 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев за весь период пандемии достигло 60 147.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 97 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 62 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 51 442 человека.